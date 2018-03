Roma, le buche arrivano pure sui marciapiedi

Ancora acqua. E le buche di Roma sprofondano oltre, in barba ai rattoppi. Sorvegliati speciali ora anche i marciapiedi della città, letteralmente bombardati dalle fenditure in lungo e largo da 45 centimetri e più di ampiezza. Ne sanno qualcosa i residenti dell’Aventino e dei Parioli, quartieri che più degli altri stanno vivendo rimostranze per il problema «allargato» nelle ultime settimane. Camminare col tacco 12 è impresa da guinness, perdipiù con la città allagata in diversi punti per colpa, ormai nota, dell’occlusione di feritoie e tombini. A causa dell’acqua è stato chiuso ieri l’ingresso alla metro di piazzale Flaminio.

Via di Santa Prisca ha i marciapiedi distrutti dalle buche: larghe, profonde, ritagliate nel terreno a strati pericolosissimi. Via delle Terme Deciane è un campo minato su entrambi i lati. Sos pure per i marciapiedi di via Giovanni Antonio Plana, forati a più riprese. In centro storico sono in difficoltà anche i turisti. È lo stesso in X Municipio, dove sabato i residenti sono scesi in strada sfilando contro i crateri al grido sicurezza.

In via Ottaviano sono saltati i mattoni davanti al bar Castroni: un rattoppo alla meno peggio ieri l’altro e ancora il nastro adesivo a delimitare la minaccia cadute. Sempre sulla stessa via, ci hanno prodigiosamente ascoltato su un altro versante: dopo mesi di segnalazioni su queste pagine dei rischi buche sui binari del tram, sono spuntate colate di catrame nuovo di zecca. I pedoni...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI