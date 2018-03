Crolla il ponte idraulico per la manutenzione dell'auto. Schiacciato il proprietario del mezzo. Il peggior incubo si è avverato. Incidente choc, ieri pomeriggio alle 17, all'interno di una proprietà privata, alle porte di Roma, in via Civitellese, nel Comune di Civitella San Paolo, località Santa Scolastica. La vittima è un settantenne deceduto dopo il cedimente di un ponte idraulico per la manutenzione delle autovetture. Sul posto una partenza dei vigili del fuoco e l'eliambulanza.