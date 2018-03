Maxi-incidente sulla Pontina fra auto e tir, in ospedale anche un neonato

Traffico congestionato sulla Pontina per un incidente al Km 23.800 direzione Roma che ha coinvolto cinque veicoli, una Peugeot 208, due Volkswagen, una Mini Cooper e un autoarticolato Iveco. Il Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuto sul posto con 4 pattuglie, sta tuttora eseguendo i rilievi deviando la lunga coda dopo la riapertura della strada. Quattro i feriti, dei quali uno portato al Sant’Eugenio in codice giallo come gli altri familiari, all’ospedale Villa San Pietro. Si tratta di padre, madre e neonato, che al momento dell’impatto si trovavano a bordo della Peugeot 208.