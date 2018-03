Madre e figlia ferite nella sparatoria a Roma, due fermati

Sono stati fermati ieri sera i due sinti ai quali ieri il maresciallo dei carabinieri aveva inutilmente intimato l’alt, in via Federico Ozanam, prima di sparare e colpire mamma e figlia in sella a uno scooter. Orlando e Leonardo Bevilacqua, 22 e 23 anni di Roma e Caserta, si erano divisi per far perdere le loro tracce dopo aver forzato il posto di blocco e sentito il colpo. La Mini Countryman è stata trovata parcheggiata in zona Tuscolana tre ore dopo i fatti. I due, arrestati con l’accusa di tentato omicidio in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, hanno una sfilza di precedenti per truffa ed estorsione alle spalle.

Sabrina Del Bene e sua figlia, tuttora ricoverate al pronto soccorso del San Camillo, non sono in gravi condizioni. La donna è stata operata alla spalla sinistra e si riprenderà in un mese.