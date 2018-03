A Mentana tutti pazzi per i Jack Russell

Sei un amante dei Jack Russel Terrier? Questo piccoletto tutto coccole e simpatia, sarà il protagonista assoluto delle selezioni nazionali agility Jack Russel Terrier e Parson Russel Terrer. Un vero e proprio raduno di appassionati di questo adorabile cacciatore, originario dell’Inghilterra e abilissimo a introdursi nelle tane selvatiche, che si svolgerà domenica 18 marzo presso il centro dell’associazione sportiva Asd Sport Nomentun (via Monginevro) a Mentana (Rm). Per conquistare il podio una serie di prove ma anche tanti giochi alla portata di tutti, come il nuovo “Indiana Jack”.

Promotori dell’iniziativa Mirko Tomasetto e Ramona Cusma, fondatori del’associazione cinofila “Jack Russel Terrier Italia” con sede a Torri del Benaco in provincia di Verona, da anni impegnati nel riunire la comunità di Jack sparsi in tutta Italia con la finalità di creare un momento di condivisione, amicizia, svago. Padrino di questa edizione l’attore Gigi Miseferi, conduttore della rubrica “Un agente per amico”, in collaborazione con la Polizia Stradale, in onda su Rai Uno all’interno del programma “Easy Rider”, che sarà in compagnia dei suoi inseparabili Jack Dexter, Margot, Mac.

Dalle 10 al tramonto una giornata esplosiva, ricca di emozioni e vivacità. E per tutti un’opportunità in più per mostrare le capacità del proprio cane. Partecipa alla campagna “Tutti pazzi per Jack” e posta la tua foto con i momenti più teneri, divertenti che condividi con il tuo cane. La foto più cliccata sulla pagina Facebook “jack russel terrier italia” sarà premiata con coloratissimi gadget.