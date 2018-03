Roma, schianto sull'autostrada. Morto il conducente dell'auto

Incidente mortale questa mattina alle 9.50 sull’A1 diramazione Roma Sud, altezza uscita Torrenova. A scontrarsi due furgoni, un Ducato e un Mercedes cassonati e una Ford Fiesta. I vigili del fuoco sul posto hanno liberato dalle lamiere dell’auto il conducente, un uomo non ancora identificato, ormai privo di vita. La corsia è stata chiusa per tutto il tempo dell'intervento. Sul posto presente l'Autorità competente per gli accertamenti del caso.