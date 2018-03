Ferrovia Roma-Nettuno: cavallo sui binari, treni in ritardo di 30 minuti

Altro che treno, prendete un cavallo. Sembrava questa la provocatoria proposta dell'animale che ieri mattina ha bloccato i convogli sulla linea Nettuno-Roma, all'altezza della stazione Padiglione. Insomma a volte anche i disagi dei pendolari possono essere accolti con un sorriso. All'improvviso dai finestrini si è visto il cavallo che non consentiva il regolare passaggio dei convogli. Conseguenza ritardi fino a 30 minuti, finché l'intraprendente animale non è stato portato via. E i treni sono ripartiti.