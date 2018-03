Spiaggia per cani a Ostia dal 25 aprile. Ecco il bando

Regole ferree per i padroni, per il futuro gestore dell'area, ma anche per Fido. Questo, in sintesi, il bando per la concessione della spiaggia per cani a Ostia, pubblicato dal X Municipio con un importo a base di gara di 120 mila euro. L’area cani, circa 300 metri di spiaggia libera a sud del Porto Turistico, sarà aperta dal 25 aprile al 30 settembre, dalle 9 alle 19, con servizio di salvamento che coprirà l’intero orario dal 16 giugno al 31 agosto. Bagnini solo nei weekend e festivi fino al 15 giugno e dal 1 settembre. La direzione del Municipio X richiede alle imprese interessate a partecipare al bando di delimitare l’area con pali di legno e corda e di "provvedere a vigilare sull’osservanza da parte di tutti i fruitori dell’arenile delle ordinanze della Capitaneria di Porto, di Roma Capitale e delle norme igienico-sanitarie". Per quanto riguarda la gestione e il comportamento degli animali, l’impiego di personale idoneo dovrà assicurare le seguenti norme: un numero massimo di 50 animali presenti in contemporanea; obbligo di iscrizione all’anagrafe canina, (microchip o tatuaggio visibile); obbligo di museruola e guinzaglio; ammessa la condotta libera degli animali. Non potranno accedere animali con età inferiore ai 4 mesi e femmine in estro. I cani dovranno inoltre essere dotati di certificazione di buona salute e vaccinazioni contro: cimurro, epatite infettiva, leptospirosi e parvovirosi, in corso di validità. I padroni saranno tenuti ad assicurare immediata rimozione e collocazione in appositi contenitori delle deiezioni, mentre i gestori dovranno garantire la presenza di almeno tre punti d’acqua per l’abbeveraggio e per la docciatura dei cani, pulizia e igienizzazione dell’arenile, almeno quattro volte al giorno, per l’intera durata del contratto con mezzi idonei a garantire la salubrità dei luoghi, e la pulizia giornaliera dei servizi igienici. Le offerte dovranno essere trasmesse a Roma Capitale Municipio X Ufficio Demanio Marittimo Via del Martin Pescatore, 66 00124 Roma entro le 12 del 28 marzo.