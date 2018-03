Vigili del fuoco in azione da stamattina alle 9 in via Giovanni Conti 58 per una fuga di gas all'interno della scuola dell'infanzia e paritaria "Monte Massiccio". Sul posto due squadre del comando di Roma con il supporto del nucleo NBCR, nello specifico per il controllo della struttura della locale caldaia. A scopo precauzionale la scuola per il momento è stata evacuata. Grazie al tempestivo intervento non ci sono danni o problemi di viabilità.