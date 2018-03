Pomezia, botte e insulti ai bambini della scuola materna. Arrestate tre maestre

Violenza fisica, morale e psicologica. Umiliazione, maltrattamenti e insulti. Tre maestre della Scuola Statale dell’Infanzia “Trilussa” di via Turati a Pomezia, in provincia di Roma, sono state arrestate questa mattina dai carabinieri su mandato della procura di Velletri. L'accusa è di aver sottoposto alcuni bambini, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, a reiterati atti di violenza fisica, morale e psicologica, umiliandoli, con vessazioni e insulti di vario genere, di fronte all’intera classe. Comportamenti che hanno ingenerato anche nei bambini non direttamente coinvolti nei maltrattamenti, stati di ansia, di rabbia e di paura. L’indagine, nata dalle denunce presentate da quattro giovani mamme che avevano notato comportamenti strani e violenti dei figli, i quali avevano manifestato loro il rifiuto di andare a scuola, è stata condotta dai Carabinieri della stazione di Pomezia con l’ausilio di attività tecniche di intercettazione ambientale e telecamere installate all’interno del plesso scolastico.