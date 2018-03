Ostia, uomo gambizzato finisce in ospedale: mistero sul ferimento

Ancora spari a Ostia. Stefano B. 52 anni già noto alle forze dell’ordine, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Grassi venerdì sera con una ferita d'arma da fuoco alla coscia sinistra. Ai medici, così come ai carabinieri ora impegnati nelle indagini, non ha però voluto dire nulla su chi e perché gli avesse sparato, firmando dopo la notte in osservazione per tornare a casa con 15 giorni di prognosi.