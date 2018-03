Precipita in un pozzo, cane salvato dai vigili del fuoco a Roma

Oggi pomeriggio, intorno alle 15.40, una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco di Roma è intervenuta in via Valerio Flacco 41 per liberare un cane meticcio caduto in un pozzo profondo alcuni metri. Sul posto l'associazione Empa (Protezione Animali) che ha messo a disposizione una gabbia particolare grazie alla quale il cane è stato portato a livello del prato e affidato al personale dell'Empa per le cure mediche.