Buche e strade dissestate. La procura di Roma apre un'indagine

Perfino Maurizio Battista ci ha scherzato su. Esorcizzando un problema che sta diventando una vera e propria piaga per la Capitale: le buche che si sono create sull'asfalto dopo ghiaccio e neve. E adesso interviene anche la procura di Roma che ha aperto un fascicolo in relazione al pessimo stato dell'asfalto delle strade dopo il maltempo. L'indagine, al momento senza indagati né ipotesi di reato, arriva dopo vari esposti presentato da associazioni dei consumatori. Nell'ultimo mese neve e ghiaccio hanno ulteriormente danneggiato le strade capitoline che già non erano in condizioni ottimali facendo aprire buche e voragini dal centro alle periferie. A peggiorare la situazione la pioggia che, fatta eccezione per oggi, imperversa su Roma da giorni rendendo faticosi gli interventi di manutenzione e bloccando il traffico sulle principali arterie.