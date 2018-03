Roma, dalla buca spunta il coccodrillo. Foto virale su WhatsApp

Un coccodrillo che esce fuori da una buca. Sessanta strade chiuse o limitate al traffico nella Capitale. Ma il caos buche non fa perdere l'umorismo ai romani. La foto, ovviamente ritoccata, diventata virale su whatsapp, prende spunto dall'artista indiano Baadal Nanjundaswamy che ha creato un’installazione in una strada di Bangalore per richiamare l’attenzione delle autorità sul problema delle buche: da una voragine fuoriesce un vistoso coccodrillo verde. «Spero che adesso agiscano», aveva detto il 36enne all’Indian Express. E' quello che sperano anche i romani: che la Raggi agisca. Ma per riparare le buche di Roma serve una montagna di soldi: 40 milioni di euro solo per il I Municipio. E intanto il Codacons annuncia una valanga di cause risarcitorie. Altro che umorismo.