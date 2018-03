Si apre una voragine sulla Tangenziale, traffico in tilt

Traffico rallentato a Roma a causa della poggia che cade ormai da diverse ore sulla Capitale. Molti rallentamenti sono dovuti al dissesto del manto stradale perché voragini e buche si sono riempite di acqua facendo impantanare alcuni veicoli e costringendo i vigili a presidiare l'asfalto franato. Luce Verde ha segnalato code da viale Castrense dove si è aperta una voragine all'inizio della Tangenziale Est in direzione Tiburtina, "sorvegliata" dai vigili. "Presidio" alle buche anche in zona Marconi. Chiusa al traffico via di Tor Pignattara in direzione Tuscolana.

Alle 7 del mattino e' stato chiuso per allagamento lo svincolo dell'Autostrada Aeroporto di Fiumicino in uscita fra l'allacciamento A12 Roma-Civitavecchia e allacciamento G.R.A. (al chilometro 11) in direzione Fiumicino. Rallentamenti e code si sono registrati in via Ostiense all'altezza della Basilica di San Paolo fino al Ponte Spizzichino a causa di un'auto finita con le ruote dal lato guida dentro una buca completamente invasa dall'acqua. Anche qui, a controllare la voragine ci hanno pensato i vigili. Buche colme di acqua anche in via di Vigna Murata con rallentamenti agli ingressi opposti di via Laurentina e via Ardeatina e automobilisti impegnati in una sorta di "slalom" per non rimanere incastrati con le ruote. Rallentamenti e code sono stati segnalati anche in via della Pineta Sacchetti, via Maresciallo Pilsudksy, in via Magnagrecia fra Piazza Tuscolo e via Appia Nuova, fra via Gregorio Settimo e viale degli Ammiragli. Si è proceduto a rilento anche in via Prenestina, fra Colle Monfortani e Circonvallazione Orientale in direzione centro cosi' come sul viadotto della Magliana e in via Flaminia Nuova fra il viadotto di Castel Giubileo e Grottarossa.