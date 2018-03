Salone dell’auto usata in Italia, la Fiera di Roma alza il sipario

Al via il salone dell’auto usata in Italia. Si chiama VO, Salone del veicolo d'occasione (8-11 marzo) ed è organizzato da Fiera di Roma e Ifema (Fiera di Madrid), in collaborazione con Aci. Un’edizione che arriva direttamente dalla capitale spagnola con 21 anni di successi alle spalle.

Sugli stand del Padiglione 8 (ingresso Nord) della Fiera di Roma ci saranno oltre 300 auto d'occasione per tutti i gusti, saranno previsti test drive e start up di servizi e soluzioni automotive, per una 4 giorni espositiva all'insegna "dell'usato di qualità, certificato e garantito" in un'area di 10.000 metri quadri e 5.000 esterni.

“Con questo evento del tutto nuovo nel panorama nazionale intendiamo proporci come punto di riferimento per la mobilità, da un punto di vista economico e di sostenibilità ambientale" - ha detto Pietro Piccinetti, Amministratore Unico di Fiera Roma - Puntiamo a promuovere il mercato dell'usato incentivando un più accessibile rinnovamento delle flotte. Siamo certi che questa edizione zero sarà il primo passo di un’esperienza di successo, destinata a crescere molto e a diventare punto di riferimento italiano per il settore dell’usato. Ne è garanzia l’autorevolezza dei nostri partner: Ifema, primo organizzatore fieristico spagnolo, e Aci, che ha in questo salone il ruolo di certificare la validità dei veicoli e delle procedure del passaggio di proprietà".

Si dichiara orgoglioso della partnership con Fiera Roma il Direttore Generale di Ifema Eduardo López-Puertas: “Diamo il via a questa collaborazione con protagonista un evento di dimostrato successo, che siamo sicuri contribuirà a stimolare le vendite e a raggiungere l’obiettivo di dare valore al settore e di fornire al mercato italiano una piattaforma commerciale unica per la promozione della domanda in un settore in crescita come quello dei veicoli seminuovi e d’occasione”.

Per Angelo Sticchi Damiani, Presidente Aci dal momento che "abbiamo un parco circolante molto vecchio con un'età media che supera i 10 anni, 61 auto ogni 100 abitanti di cui il 25% comprese tra euro 0 a euro 2 quindi molto inquinanti, il salone è un'occasione per rinnovare il parco e un servizio importante per sicurezza e ambiente".

Le auto disponibili per i test drive, con un responsabile dei venditori, sono assicurate e a disposizione di visitatori ed espositori c’è l'intera gamma dei servizi di assistenza amministrativa. Aspetto garantito da Aci che allestirà uno sportello temporaneo del PRA. Grazie a #sceglieguida – l’innovativo sistema integrato di servizi messo a punto da ACI, ACI Global e Sara Assicurazioni –per la prima volta, i visitatori del Salone possono scegliere, acquistare, sbrigare tutte le pratiche ed uscire dalla Fiera al volante della loro nuova auto d’occasione.

Tutti i veicoli sono garantiti da ACI Global, che effettuerà delle verifiche ad hoc su veicoli esposti in Fiera, attraverso un “CheckUp di ammissione all’Esposizione”.