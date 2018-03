Oltre alle file monstre per il nuovo talloncino antifrode che rallenta le operazioni di voto anche gli errori delle schede elettorali stanno mandando in tilt le elezioni a Roma e non solo. Schede con i nomi dei candidati di Camera e Senato sbagliati sono state usate nel seggio 2167 di Via Micheli 29 a Roma (nel quartiere Parioli). Ad accorgersene un elettore che ha avvisato la presidente di seggio. Secondo quanto si apprende la presidente avrebbe sospeso le operazioni di voto e si sarebbe fatta dare dal seggio a fianco, il 2166, le schede corrette dopo aver tolto le schede sbagliate già votate.