Lunghe code ai seggi fin dal primo mattino sono segnalate a Roma e un po' in tutta Italia a causa della nuova procedura introdotta per le elezioni politiche. La rimozione del talloncino anti-frode dalle schede per Senato e Camera richiede infatti tempi più lunghi e vengono anche segnalati casi di persone, per lo più anziani, che non volevano lasciare che fosse il presidente di seggio a deporre le schede nelle urne, come prevede la nuova procedura.

Critica la situazione in diversi seggi della capitale. In via Fiuggi è stato bloccato l'ingresso degli elettori nella sezione. Caos ritardi e segnalazioni alla Pisana, a Prima Porta, alla Borghesiana e in via Massico a Monte Sacro ma anche ai Castelli Romani.

Le nuove schede elettorali possiedono una parte rimovibile, il "talloncino antifrode". La scheda votata, infatti, va consegnata allo scrutatore, il quale ha l'obbligo di accertare la rispondenza tra il numero riportato sulla scheda e quello sul registro elettorale in corrispondenza del nominativo dell'elettore. Il talloncino viene poi staccato (e conservato) dal presidente di seggio il quale poi infila la scheda già votata all'interno dell'urna.