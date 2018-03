Roma, auto sommersa dalle acque del Tevere

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Prati unitamente ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti sulle sponde del Tevere sotto Ponte Regina Margherita dove era stata notata un'auto parzialmente sommersa dalle acque del fiume innalzatesi improvvisamente. Allertati i Vigili del Fuoco che stanno recuperando il veicolo. Accertamenti in corso per risalire al proprietario e al motivo per cui l'auto si trovava parcheggiata lì.