Spariti i fondi per i centri anziani della Capitale. La denuncia arriva da Forza Italia, in particolare da Pasquale Calzetta, già presidente del Municipio IX e attualmente candidato per il centrodestra alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Roma 11 (Primavalle). "Ai centri anziani di Roma non arrivano i fondi destinati per le attività ricreative e aggreganti, come previsto dal Regolamento comunale - denuncia Calzetta - Dove sono finiti i soldi? Il Comune destina ai Municipi con un bilancio triennale i fondi da distribuire ai centri anziani dei territori. A oggi hanno ricevuto una parte dei 'rimborsi' solo i municipi I e IX, e oltretutto con diversi metodi di approccio fiscale da parte del Comune di Roma. Il IX Municipio ad esempio deve ancora recuperare 42mila euro solo per l'anno 2017 e, intanto, i centri di quel Municipio si sono visti chiedere l'apertura di una partita Iva per ricevere i fondi. Ma si tratta di associazioni senza scopo di lucro, dunque ci chiediamo cosa stia combinando l'amministrazione comunale". "I responsabili dei centri anziani sociali sono preoccupati - conclude Calzetta - i fondi servono a fare attività sociale che è alla base della vita dei centri dedicati alla terza età. Con questa amministrazione si sta tornando indietro di decenni su temi fondamentali, intanto noi andremo a fondo su questa vicenda".