Rubava bagagli ai passeggeri dei bus. Preso ladro seriale

Aspettava che i passeggeri lasciassero i bagagli nei bus e che salissero sul mezzo per entrare in azione. Un romano di 48 anni infatti prima che il mezzo pubblico partisse dalla stazione Tiburtina, apriva il vano bagagli e si portava via le valigie dei passeggeri. La sua serie di colpi è stata però interrotta dai carabinieri, che hanno bloccato il ladro seriale in flagranza: si stava allontanando con la valigia di una ragazza di 19 anni. Nelle ultime due settimane era diventato un vero e proprio incubo per i viaggiatori e pendolari che prendevano i bus di linea dall’autostazione Tibus, in largo Guido Mazzoni. L'uomo, con precedenti e senza fissa dimora, ospitato per l’emergenza freddo in un centro della Caritas nei pressi della vicina stazione FS Roma Tiburtina, è stato arrestato dai militari della Stazione Roma Nomentana con l’accusa di furto aggravato. Le indagini dei carabinieri, iniziate a seguito delle diverse segnalazioni e delle denunce delle vittime, hanno portato in poco tempo a stabilire che dietro i molti episodi di furto c’era la stessa mano. Ieri pomeriggio, durante un mirato servizio di appostamento proprio nell’area di sosta nell’autostazione, i carabinieri hanno colto in flagranza di reato il malvivente. L’uomo, dopo aver puntato una studentessa, che dopo aver lasciato la sua valigia all’interno del vano portabagagli si era accomodata sul bus in attesa della partenza, aveva prontamente riaperto il portellone e prelevato il bagaglio per poi darsi alla fuga. È stato però inseguito e bloccato dai militari che hanno recuperato la refurtiva, restituita all’ignara vittima, in tempo per la partenza. A questo punto, i carabinieri hanno portato il ladro in caserma e, dopo aver visionato le immagini dei precedenti furti avvenuti con le stesse modalità, sono riusciti a collegare il suo volto ad altri cinque colpi consumati negli ultimi 15 giorni, dove era riuscito ad impossessarsi dei bagagli di turisti e viaggiatori. A seguito del rito direttissimo in Tribunale, l’arrestato è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.