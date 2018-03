Pubblicò foto osè della modella Balti, assolto l'ex marito

Era stato accusato di aver violato la privacy della ex moglie, la modella Bianca Balti. Ma per il giudice monocratico di Roma non ha commesso alcun reato. Assoluzione quindi per Christian Lucidi, fotografo finito a processo con l’accusa di aver pubblicato alcuni scatti privati della donna. La stessa modella lodigiana aveva comunque ritirato la sua costituzione di parte civile. A detta della stessa Balti, le foto in questione, tra le quali due di nudo, erano state scattate con il suo consenso come ricordo personale. Le immagini, pubblicate in un primo momento sul sito personale del fotografo e poi rimosse, erano poi state postate su un portale non riconducibile all’imputato. «Non ho ricevuto danni per questa vicenda - ha spiegato la modella, chiamata a testimoniare in aula lo scorso mese di novembre - Faccio foto di nudo anche per il mio lavoro e alcune di queste foto sono apparse anche su Play Boy».