Pomezia, torna "Peperoncino che passione!" Gara di mangiatori e e casting della "Prova del cuoco "

Il peperoncino si ama o si odia, ma sono sempre di più gli estimatori di questo frutto rosso dalle molteplici proprietà benefiche per la salute, come riconosciuto anche da un recente studio statunitense. Un vero e proprio toccasana per il cuore, la circolazione ed un valido aiuto perfino nei processi legati alla digestione. Mangiare piccante fa bene ed ecco che per tutti gli appassionati torna al Centro Commerciale Sedici Pini di Pomezia la terza edizione dell’evento "Peperoncino che passione!" l’appuntamento, previsto dall’ 1 al 4 marzo, realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Pomezia, che prevede una ricca serie di iniziative per grandi e piccini. Mostra mercato, show cooking, laboratori per bambini e il casting ufficiale per la ricerca di nuovi concorrenti del celebre programma di Rai 1, "La Prova del Cuoco". Ad aprire i festeggiamenti nella giornata dell’ 1 marzo, dalle 17.00, "Sua Maestà il Peperoncino”, l’attore Gianni Pellegrino, che darà il benvenuto al pubblico accompagnato dalla sfilata delle Majorettes Diamond di Pomezia per l’apertura ufficiale della mostra mercato, con tante gustose delizie a tema. Il 2 marzo alle 16.30 assoluti protagonisti saranno gli chef del territorio con i loro show cooking, mentre il 3 marzo avrà inizio l’attesissima gara dei mangiatori di peperoncino (con iscrizione gratuita allo stand della Pro Loco), condotta da Moira Sorrisi a partire dalle 18.00, che permetterà ai fan del cibo piccante di scatenarsi e darsi battaglia per assicurarsi la vittoria, che prevede un week end per due persone e visita al prestigioso Museo di Peperoncino di Maierà (Cosenza). Colori, sorrisi e tanto divertimento anche per i più piccini con i laboratori mattutini all’interno del centro. E se pensate di possedere le caratteristiche giuste per una sfida ai fornelli allora domenica 4 marzo , dalle 15.00 alle 18.00, non potete mancare all’appuntamento con il casting ufficiale per il programma di Rai 1 "La prova del cuoco", che vedrà la presenza dello chef Daniele Reponi per uno show coking degno di un gran finale.