Occupazioni abusive: nella Capitale è ancora emergenza

Nella Capitale torna l'allarme occupazioni abusive. A denunciarlo è Pasquale Calzetta, esponente di Forza Italia candidato alla Camera nel collegio uninominale Roma 11 (Primavalle). "Sono tantissime le denunce che sto raccogliendo in questi giorni sulla situazione di totale insicurezza che stanno vivendo i romani a causa di occupazioni abusive, spesso da parte di stranieri, dei beni pubblici come scuole e case popolari", denuncia Calzetta. L'esponente azzurro fa due esempi eclatanti. A Torrevecchia, una ex scuola elementare (Cardinal Domenico Capranica) è occupata da immigrati. "Accanto a questa c'è n'è un'altra operativa, frequentata ogni giorno dagli studenti - spiega il candidato di FI - A pochi passi un centro sportivo comunale, dove i residenti di zona ormai non vogliono più avvicinarsi. Le famiglie si trovano in difficoltà e finora non sono state ascoltate dall'amministrazione a cui hanno chiesto aiuto". C'è poi l'esempio di via Cristoforo Colombo: al civico 1500, nel residence affittato dal Comune di Roma per l'affidamento delle case ai cittadini aventi diritto, "quando la cooperativa che gestisce lo stabile finisce il turno, inizia un andirivieni di sconosciuti senza nessun controllo che mette a dura prova gli abitanti, costretti a dormire con un occhio aperto perché preoccupati dalle intenzioni degli occupanti abusivi - denuncia Calzetta - Gravissime anche le condizioni di estremo degrado all'interno e nel giardino della struttura a mettere a repentaglio la sicurezza degli abitanti del residence. Solo due esempi che mostrano il volto attuale di Roma sulla gestione dell'immigrazione e delle emergenze sociali. Con il centrodestra al governo anche a Roma tornerà la competenza e la tutela dei diritti e dei beni dei cittadini italiani. Intanto sto preparando le carte e gli atti dovuti per far sì che il Comune di Roma si attivi subito e risolva le situazioni più a rischio", conclude il candidato alla Camera.