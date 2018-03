Corruzione, Stefano Ricucci di nuovo in carcere

Stefano Ricucci torna in carcere. Ordinanza di custodia cautelare per l'imprenditore romano e il suo socio Liberato Lo Conte e arresti domiciliari per Nicola Russo, giudice della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e del Consiglio di Stato. E' l'esito di un'indagine per corruzione in atti giudiziari condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura di Roma. Secondo gli inquirenti esisteva un accordo tra i tre indagati, legato all'emissione di una sentenza "pilotata" nell'ambito di un contenzioso tributario tra la Magiste Real Estate Property di Ricucci e l'Agenzia delle Entrate.