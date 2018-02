Da domani mercoledì scuole aperte. "Voglio rassicurare i genitori domani le scuole saranno aperte". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine della riunione operativa presso il Coc della Protezione Civile di Roma. Dopo essere rientrata da Messico dove era in trasferta mentre la Capitale era in emergenza a causa del maltempo, interviene sulla polemica sollevata contro il piano antineve del Campidoglio. "Il sistema ha funzionato, no a inutili allarmismi. In base alle previsioni che abbiamo direi che domani le scuole si riaprono normalmente".

La notte tra mercoledì e giovedì non nevicherà a Roma. Anche se non è escluso che possano cadere dei fiocchi, questa eventuale 'spolverata' (che potrebbe interessare Roma nord) non desta preoccupazione e non c'è alcun allerta neve per la Capitale. Diversamente nel Lazio, soprattutto nel Reatino, nel Frusinate e nel Viterbese est le precipitazioni nevose saranno piu' consistenti, anche se di debole intensità rispetto a quelle di domenica notte. Lo conferma all'Agi il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica che sottolinea come le temperature nella Capitale la prossima notte scenderanno ancora molto sotto lo zero (-4 o -5 gradi), mentre tra mercoledì e giovedì potranno scendere tra lo 0 e -2 gradi.

Diversa, invece, la situazione prevista per il Centronord dove domani è prevista neve in Piemonte, Liguria occidentale, Val d'Aosta, mentre dalle prime ore di giovedì saranno interessate anche le regioni Toscana, Emilia Romagna e le aree interne del Lazio.