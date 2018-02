Resteranno chiuse anche domani, martedì 27 febbraio, le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma. È quanto previsto in un'ordinanza sindacale firmata oggi. Lo rende noto il Campidoglio. Il provvedimento si è reso necessario dopo i bollettini diffusi oggi dalla Protezione civile regionale: previste gelate molto intense e un forte abbassamento della temperatura che proseguiranno anche nella giornata di domani. La conferma è arrivata dopo un incredibile tam tam di notizie prima smentite poi confermate, tardivamente, da una nota ufficiale di Palazzo Senatorio. Contestualmente, ed è qui l'altra anomalia, una nota del Comune di Fiumicino ha informato gli utenti che le scuole, domani, riapriranno i portoni, sottolineando che è stato dato ordine di accendere i termosifoni già nella giornata di oggi e che personale "incaricato incaricato dai Lavori Pubblici sta rendendo nuovamente agibili i marciapiedi ingombri dalla neve e i tratti antistanti gli edifici scolastici". Due pesi e due misure insomma a un passo dalla Capitale. Nel primo caso la gestione è in mano ai 5 Stelle della Raggi, che tuttavia è impegnata a città del Messico, nel secondo al sindaco Pd, Esterino Montino. E così la neve entra in campagna elettorale.