Neve, ecco come muoversi nel Lazio: strada per strada in tempo reale

Risveglio sotto la neve per il Lazio. Ecco il bollettino di Astral Infomobilità aggiornato in tempo reale sulla percorribilità delle principali strade del Lazio. L'ultimo aggiornamento riguarda Forca D'Acero chiusa dal Km 9 al Km 21 la Sr509 per bufere di neve. Permane l'emergenza neve anche a quote basse nelle prossime ore. Si consiglia di mettersi in macchina solo in casi strettamente necessari [CLICCA SOTTO]

#AllertaMeteo: 26.02.2018 Situazione Attuale delle Strade Regionali. Si consiglia di mettersi in macchina solo in casi strettamente necessari. pic.twitter.com/3lmYNPrdxS — Astral Infomobilità (@astralmobilita) 26 febbraio 2018