FRASCATI – Stava passeggiando col suo cane lungo via Matteotti, nel cuore del centro storico cittadino quando all’improvviso il pastore tedesco ha toccato col muso il metallo di un chiusino restando folgorato da un’intensa scossa elettrica. È accaduto nella tarda mattinata di oggi. Il ragazzo, residente nella zona, ha tentato in tutti i modi di liberare il povero animale dalla trappola mortale della corrente elettrica ma purtroppo per il cane non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono presto intervenuti i volontari del Gruppo Falco della protezione civile, impegnati nelle operazioni di pulizia dalla neve, la polizia locale ed il 118: i sanitari hanno trasportato il giovane presso l’ospedale “San Sebastiano” di Frascati ove è stato ricoverato e tenuto in osservazione per qualche ora con un codice verde. Le sue condizioni non destano dunque alcuna preoccupazione.

Ucciso dalla scarica elettrica invece il pastore tedesco, il cui corpo è stato preso in cura dal servizio veterinario della Asl Rm6. La polizia locale ha provveduto a transennare il tratto stradale interessato dall’incidente dove, poco dopo, sono intervenuti i tecnici dell’Enel. L’ipotesi più probabile è che dunque il cane sia stato fulminato dall’elettrocuzione provocato da una dispersione elettrica. Quanto accaduto ha comunque destato una grande commozione in città: un episodio che, pur drammatico, avrebbe potuto avere esito ancor più grave.