Pomezia, donna tenta il suicidio dal quinto piano. Salvata al volo dai vigili del fuoco

Sta per buttarsi di sotto dal quinto piano, afferrata al volo dai vigili del fuoco, tra gli applausi dei residenti che assistevano alla scena dalla strada. Salvataggio da brivido venerdì mattina a Pomezia. Una trentaduenne arrampicata sulla balaustra del balcone, al quinto piano di un palazzo in piazza Luigi Nervi 3/C, ha minacciato di gettarsi di sotto. I vicini hanno dato l'allarme e in pochissimi minuti sono arrivati una squadra e un'autoscala di Pomezia del Comando di Roma. Un intervento che è valso a salvare l'aspirante suicida, ripresa al volo, un attimo prima di cadere nel vuoto, grazie alla tempestiva azione e al sangue freddo dei vigili del fuoco.