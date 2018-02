Liste d’attesa eterne: vergogna Zingaretti

Asentire lui - Nicola Zingaretti, presidente della Regione - le liste di attesa della sanità laziale “stanno migliorando”, e addirittura ci sarebbe “una inversione di tendenza per la prima volta in dieci anni”. A guardare i numeri che lo stesso Zingaretti ha fatto inserire on line sul sito internet della Regione Lazio, la verità è invece l'esatto opposto. Le liste di attesa per le principali prestazioni sanitarie sono state sempre un problema per i cittadini laziali, che però facevano molta meno fila prima che al comando della Regione arrivasse proprio Zingaretti. Perché da quel momento la situazione invece di migliorare è progressivamente precipitata, e i tempi di attesa medi sono nel 50% dei casi raddoppiati o triplicati, nel 90% dei casi comunque aumentati rispetto a prima, nel 5% dei casi sono restati immutati e nel restante 5% dei casi invece sono leggermente migliorati. È la radiografia di un clamoroso flop nella gestione della sanità regionale, in cui se qualche pezza si è riuscita a mettere nelle voragini di bilancio è stata solo a scapito delle prestazioni ricevute dai cittadini contribuenti. Per avere un quadro di quel che è accaduto in questi anni abbiamo usato i dati della...

