Il gelo siberiano sta raggiungendo l'Italia. È l'allarme degli esperti meteo, che mettono in guardia: il freddo caratterizzerà le prossime giornate, con nevicate fino in pianura. Un evento di portata storica in questo periodo dell'anno. Cattive notizie anche per la Capitale dove, già a partire da stanotte, sono previsti i primi fiocchi. Per questo motivo il Campidoglio ha deciso di chiudere le scuole a Roma. "Preso atto dell’ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale - si legge nella nota diramata da Roma Capitale - che confermano i rischi di neve e forti gelate, è stata firmata ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 febbraio. La seconda ordinanza, che sarà firmata nella giornata di oggi, è quella relativa a parchi, cimiteri e ville storiche che verranno chiusi fino a cessata allerta".