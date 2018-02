Roma blindata, sfila il corteo antifascista

"Aiutiamoci a casa nostra"; "Via via la xenofobia"; "Il tricolore è di tutti"; "Le guerre tra i poveri le vincono i ricchi". Sono alcuni dei cartelli che svettano alla manifestazione antifascista a Roma. Il corteo è partito da piazza della Repubblica per arrivare a piazza del Popolo, dove è stato organizzato il comizio finale.

Il corteo "Mai più fascismi, mai più razzismi”, promosso da Anpi è partito da piazza della Repubblica. La pioggia, infatti, non ha fermato la marcia dei manifestanti che hanno percorso via Vittorio Emanuele Orlando, largo Santa Susanna, via Barberini, piazza Barberini, via Sistina, piazza Trinità dei Monti, viale Trinità dei Monti, via Gabriele D’Annunzio. In testa al corteo i rappresentanti dell’Anpi e di altre sigle come Cgil, Cisl, Uil, Arci e Legambiente. Poco dopo la partenza si sono uniti Laura Boldrini, presidente della Camera e candidata Leu, Walter Veltroni, Pierluigi Bersani, Nicola Fratoianni e Susanna Camusso. La manifestazione è confluita a piazza del Popolo, ultima tappa del percorso autorizzato dalla Questura di Roma, dove è iniziato il comizio. Secondo gli organizzatori sono 10 mila le persone in piazza. Intanto, lungo il percorso sono stati accesi fumogeni ed esploso un petardo.

Il corteo Cobas è partito invece da piazza dell’Esquilino. Tantissimi gli stranieri che sfilano sotto la pioggia battente per chiedere diritti e lavoro in nome di una Roma meticcia e antifascista. Al momento non ci sono stati scontri, ma l’allerta resta alta. “Salvini e Renzi vaff...”, “Bossi, Fini assassini” i cori gridati dalla gente ancora in strada. “Siamo italiani, e a chi ci dice di tornare a casa rispondiamo andate voi a quel paese. Noi siamo più italiani di voi”.