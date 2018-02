Mercati rionali abbandonati e banchi chiusi

Mercati rionali della Capitale abbandonati e banchi tristemente chiusi. L'allarme viene lanciato da Pasquale Calzetta, esponente di Forza Italia e candidato alla Camera dei Deputati per il centrodestra nel collegio uninominale XI (Primavalle, Pisana e Aurelio), che oggi ha visitato il mercato di piazza Irnerio. "Aumento smisurato del costo del suolo pubblico con effetto retroattivo al 2017, oltre 20 box chiusi, un bando pubblico che non arriva, atteso dal 2013, e parcheggi a dir poco insufficienti e inadeguati - denuncia Calzetta - La situazione del marcato Irnerio, in via Aurelia 485, rappresenta le condizioni di quasi tutti i mercati rionali della capitale, vittime di una evidente incapacità gestionale dell'amministrazione comunale. Ci stiamo attivando subito, anche con gli altri candidati di Forza Italia al senato che oggi insieme a me hanno voluto incontrare i rappresentanti del mercato, per trovare una soluzione rapida ai problemi dei commercianti e cittadini di questo quadrante di Roma, e non solo".