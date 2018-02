Flaminio Maphia a Roma per festeggiare 20 anni di carriera

I Flaminio Maphia, per festeggiare l'anniversario dei 20 anni dell'uscita del loro primo album "Italy's Most Wanted", tornano con un nuovo progetto di live-show, accompagnati dalla band musicale "Quei Bravi Ragazzi" (Danilo Bigioni al basso, Stefano Profazi alla chitarra, Alessandro Pizzonia alla batteria e Gambino Solazzo alle tastiere). Stasera, venerdì 23 febbraio, saranno a Roma al WishList di San Lorenzo – via dei Volsci 126. I “Flaminio”, con questo nuovo tour, che parte proprio dalla Capitale, per la prima volta saranno sul palco con una band dal vivo e ripercorreranno la loro lunga carriera musicale proponendo i loro successi più famosi (Ragazze Acidelle - Che Idea - Quelli Che etc etc) arrangiati in chiave funky in vero stile anni 70 e 80.