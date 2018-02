Mafia Capitale, chiesto processo per Fiscon e Buzzi

La vicenda <Mondo di Mezzo> ancora non è terminata. C'è infatti una nuova richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Roma per 23 persone, tra cui l’ex capogruppo Pd in Campidoglio Francesco D’Ausilio e l’ex direttore generale di Ama Giovanni Fiscon, nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta nota come Mafia Capitale. A sollecitarla è stato il pm Luca Tescaroli che ha chiesto tra l’altro una condanna a 3 anni per Emilio Gammuto, collaboratore del <ras> delle cooperative romane, Salvatore Buzzi, che ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Al centro dell’inchiesta ci sono vari episodi di corruzione, turbativa d’asta, rivelazione del segreto d’ufficio e finanziamento illecito che sarebbero avvenuti tra il 2011 e il 2014. Coinvolti, fra gli altri, gli imprenditori Fabrizio Amore e Flavio Ciambella, Clelia Logorelli, all’epoca dei fatti dirigente di Eur Spa preposto al settore verde, l’ex sindaco di Sant’Oreste Sergio Menichelli e l’ex collaboratrice di Buzzi, Nadia Cerrito. Una media di otto udienze al mese per un totale di 30 udienze fino al 28 giugno. La terza Corte d’appello di Roma, presieduta da Claudio Tortora, ha previsto un calendario fitto per il processo di secondo grado di <Mafia Capitale>, che si aprirà il prossimo 6 marzo nell’aula bunker di Rebibbia. Il primo grado si era concluso lo scorso 20 luglio con 41 condanne dopo oltre 200 udienze svolte nell’arco di un anno e mezzo. Un calendario intenso e molto probabilmente destinato a subire modifiche. Le altre date certe, a marzo, prevedono udienze l’8, il 13, il 15, il 20, il 22 e il 27, con l’ultima udienza fissata il 29. Ad aprile sono previste invece 6 udienze e 8 a maggio e giugno. Al centro del processo d’appello al sistema del <Mondo di mezzo>, dove compariranno fra gli altri l’ex Nar Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, l’accusa sarà rappresentata dai sostituti procuratori Pietro Catalani e Antonio Sensale, affiancati dal pm Luca Tescaroli.