Matthew Lee in concerto al Teatro Cyrano di Roma

Matthew Lee sarà in concerto venerdì 23 febbraio al Teatro Cyrano di Roma. In questo nuovo spettacolo, accompagnato da 3 musicisti di primissimo livello, presenterà il suo nuovo album uscito il 19 gennaio per la “Decca”. Nello spettacolo convivono la musica classica, il pop, il rock, il soul, lo swing, il country, il blues, la melodia, la canzone d’autore e altro ancora, un caleidoscopio di stili e generi reinventati e amalgamati dall’inconfondibile rock’n’roll touch di Matthew. Oggi il musicista sarà alla libreria Feltrinelli di via Appia Nuova e domani sera sarà ospite in radio di Fiorello.