Marino: "Su Metro C la Corte dei conti ha archiviato mia posizione"

"La Corte dei Conti ha archiviato la mia posizione in merito all’indagine sulla realizzazione della Metro C". Così, l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha annunciato sui social network la fine della vicenda giudiziaria che lo aveva visto indagato fin dal giugno del 2016 insieme ad altre persone. "Una buona notizia che desidero condividere con tutti voi", ha spiegato l'ex primo cittadino democratico. Sulla costruzione della Metro C indagano da anni sia i pm di piazzale Clodio, sia la magistratura contabile, che recentemente ha rinviato a giudizio 25 persone per "un danno erariale di circa 250 milioni di euro".