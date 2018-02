Appartamento in fiamme a Primavalle: due intossicati

Incendio in un appartamente a Primavalle: due persone intossicate. Alle ore 20.25 i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti in Via Marcello Provenzale n°66 per l'incendio di un appartamento all'ultimo piano di una palazzina di quattro piani. Sul posto due squadre, un'autoscala, un'autobotte e il carro autoprotettori. Due persone intossicate in modo lieve sono state affidate alle cure mediche del 118.