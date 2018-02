Roma, fuga di gas ed esplosione in via dei Quattro Venti a Monteverde

Una piccola esplosione è avvenuta, intorno a mezzogiorno, in un appartamento in viale dei Quattro Venti, nel quartiere Monteverde a Roma. La deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas. Non ci sarebbero feriti né persone intossicate. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e i tecnici di Acea e Italgas. L’esplosione, secondo le prime verifiche, non avrebbe avuto ripercussioni sull'agibilità dello stabile.