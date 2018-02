Questa mattina, intorno alle 8.40, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla A 90 Circonvallazione Settentrionale al Km 6,200, corsia interna direzione Flaminia, per un’auto in fiamme in seguito a un incidente stradale che ha visto coinvolte più macchine. Sul posto una squadra e il Carro Autoprotettori. Spente le fiamme che hanno distrutto la Chevrolet Spark, all'interno della galleria Selva Candida, è stata medicata sul posto dal personale del 118 la donna che era al volante. Sul posto presente l'Autorità competente. Forti le ripercussioni sul traffico veicolare.