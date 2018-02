La sindaca di Roma Virginia Raggi "dà il via libera per la concessione di una casa popolare a Giuseppe Spada, con precedenti per furto, che la occupava senza titolo dal 2001. Il tutto ci pare alquanto incredibile, senza aggiungere altro. I 5 Stelle parlano di legalità e trasparenza quando stanno all'opposizione, ma poi quando governano e amministrano compiono simili scelte". Così in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi, che attacca il Campidoglio per aver regolarizzato a un’occupazione abusiva di un membro della famiglia Spada con precedenti penali e zio di Roberto, tristemente famoso per la testata al giornalista di Nemo - Nessuno escluso Daniele Piervincenzi. Roberto è in carcere con l'accusa di lesioni personali e violenza privata aggravate dal metodo mafioso.

Giuseppe Spada, che occupa da anni senza alcun titolo una casa popolare al civico 7 di piazza Ener Bettica, sarebbe infatti stato messo in regola da dipartimento Politiche abitative del Campidoglio con una determina dirigenziale che accoglie positivamente la richiesta dello Spada.