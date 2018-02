Choc alla Balduina: crolla la strada, le auto sprofondano nella voragine

Paura a Roma in zona Balduina per una maxi-voragine che ha inghiottito le auto in sosta. Dalle ore 18 circa squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco stanno intervenendo in Via Livio Andronico, per una voragine stradale. Sul posto due squadre e il funzionario di servizio. Nella voragine sono cadute numerose autovetture che erano parcheggiate nelle vicinanze, sprofondate per 10-15 metri. A crollare è stato un costone del cantiere sottostante che ha trascinato con sé parte della strada.

Sono in corso i controlli dei Vigili del Fuoco in via Livio Andronico per verificare la stabilità della strada e degli edifici. Al momento non risultano persone ferite. La strada è chiusa al transito di pedoni e mezzi e due palazzi sono stati evacuati.