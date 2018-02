Castelli romani innevati da questa notte. i Comuni di Nemi, Rocca Priora e Rocca di Papa si sono svegliati imbiancati da uno strato di neve. Grossi fiocchi anche a Labico, Grottaferrata e Frascati. Disagi alla circolazione su via dei Laghi e in alcune strade provinciali come la via Nemorense.

Temperature in discesa anche nella Capitale dove acqua mista a neve è segnalata a Roma Nord, in zona Flaminia e Cassia.