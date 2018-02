Carabinieri smantellano traffico di droga alla porte di Roma: 12 arresti

"Una Smart" e "Un grande furgone bianco", ma non volevano ordinare auto ma droga: grosse partite di "hashish" e "cocaina". I nomi in codice non sono serviti a evitare gli arresti, che sono stati una dozzina. Un vasto giro di spaccio alle porte di Roma è quanto scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, che stamattina alle prime prime luci dell’alba sono entrati in azione supportati dal personale del Gruppo Carabinieri Frascati, dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria e da un elicottero del Nucleo del Raggruppamento Aeromobili dei Carabinieri di Pratica di Mare: 12 arresti, ordinati dal gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura. Sono andati a prenderli a casa a uno a uno e così due persone, un 54enne di Artena e un 38enne di Velletri, sono finiti in carcere. Gli altri 10 agli arresti domiciliari. Perquisite abitazioni, box e cantine di altre otto persone, affiliati e gregari del vasto giro di spaccio che riforniva le piazze di Artena, Valmontone e Segni.