Ostiense, spari e paura in strada. Ferito quarantasettenne in auto

Spari e paura in strada a Roma. Un uomo di 47 anni è stato colpito alle gambe mentre era in auto questa mattina, alle 7,30 circa, in via Circonvallazione Ostiense, altezza via Cristoforo Colombo. La persona gambizzata si trovava a bordo di un’automobile quando due persone in scooter si sono avvicinate facendo fuoco per poi fuggire. L’uomo, che non risulta pregiudicato, è stato colpito alle gambe ed è stato portato all’ospedale San Giovanni. Indaga la Squadra mobile della polizia. Si indaga a 360 gradi, anche sulla pista dell'agguato.