Inferno di fuoco a Pomezia. Paura per l'incendio scoppiato dalle ore 21.30 in via Pontina Vecchia 74. Ad andare a fuoco un capannone di circa 1000 metri quadri dell'azienda di imballaggi di carta Deodati Ecocar, davanti alla Eco X che andò a fuoco lo scorso maggio. Sul posto almeno sei squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con supporto di Chilolirica per il rifornimento delle partenze sul posto. Al momento non ci sono feriti e pochi problemi di viabilità. Ma si teme per la presenza di eternit sul tetto. Coordinano le operazioni i carabinieri di Pomezia che indagano sull'origine del maxi rogo.