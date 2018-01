Roma, fa pipì in una fioriera a Monte Citorio. Multa da 3.300 euro

Pipì a caro prezzo a due passi dal Parlamento: i carabinieri hanno sanzionato con una multa salatissima di 3.300 euro, un turista francese di 33 anni sorpreso ad urinare dietro una fioriera in piazza di Monte Citorio.

Durante i controlli a tappeto nelle zone della movida romana i carabinieri della Compagnia Roma Centro, con il supporto dei militari del Nas hanno effettuato anche decine di verifiche nelle zone di Testaccio, Campo dé Fiori, piazza Navona, largo del Teatro Valle e largo Argentina.

Al termine delle attività sono state denunciate due persone: un ragazzo, originario della provincia di Reggio Calabria, che aveva alzato un pò troppo il gomito e voleva a tutti i costi entrare in una discoteca in via di Monte Testaccio ma, dopo essere stato respinto dagli addetti alla sicurezza del locale, ha pensato bene di scagliarsi contro i Carabinieri intervenuti; un 17enne romano che, a piazza Navona, ha aggredito i Carabinieri intervenuti per sedare la lite che stava avendo con un suo coetaneo, per futili motivi.