Un capannone per la produzione di profilati e di alcune baracche sono andati in fiamme questa sera in Via Casale Rocchi. Sul posto sono intervenute tre squadre e due autobotti dei Vigili del fuoco e il capo turno provinciale che hanno evitato il propagarsi delle fiamme verso alcuni villini posti nelle vicinanze. Inoltre, a scopo precauzionale gli occupanti delle abitazioni sono stati fatti evacuare. Al momento non ci sono persone ferite o intossicate.

Dalle ore 21.10 circa, squadre del Comando di Roma stanno intervenendo anche in Via Tiburtina nn°1062, per l'incendio di un ex fabbrica di penicillina adibita ad uso dormitorio per persone senza fissa dimora. Sul posto una Squadra VVF e un'Autobotte VVF e un'Autoscala VVF. Il personale VVF, prontamente intervenuto, ha evitato il propagarsi delle fiamme verso altri locali dell'ex fabbrica, dove era presente immondizia sia all'intero che all'esterno dell'edificio. Inoltre, a scopo precauzionale gli occupanti delle abitazioni circostanti sono stati fatti evacuare. Al momento non ci sono persone ferite o intossicate.