Ostia, il Pd pagava il "pizzo" agli Spada

"Anche la sede del Pd in via Antonio Forni pagava il pizzo a mio zio». È il 28 gennaio del 2016, quando Michael Cardoni disegna la geografia criminale di Ostia. Davanti agli inquirenti, con la cartina in mano, il collaboratore indica le zone di influenza, le piazze di spaccio e i locali vittime di usura ed estorsione. Tra questi c’è anche la sede del Pd, già nota per essere entrata nello scandalo di «Affittopoli» e per aver suscitato la forte reazione dell’allora commissario del Partito Democratico a Ostia, Stefano Esposito. A raccontare la vicenda è Michael Cardoni, «nipote del defunto Giovanni Galleoni detto Baficchio, vertice dell’omonima organizzazione, ucciso nel 2011...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI